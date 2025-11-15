På måndagens träning var det bra uppslutning. Bakre raden från vänster: Kaj Fellman, Peter Brunila, Timo Pentillä, Simo Rosenberg, Kjell Pensar, Partick Donner och Börje Gröndahl. Främre raden från vänster: Tuula-Riita Nyström, Agneta Brunila, Aulikki Karlsson, Ann-Lis Wickström, Vappu Nyström och Elisabeth Toivonen. Foto: Jonas Edsvik Börje Gröndahl och Timo Penttilä har båda spelat tennis länge. Börje berättar att han började när den första tennisbanan kom till Åland på 50-talet. ”Men då hade vi ingen tränare som lärde oss tekniken, så det är svårt att lära sig rätt teknik idag”, säger han. Foto: Jonas Edsvik Matcherna i veterangruppen är ofta jämna och trots att det inte handlar om att vinna märker man att vinnarskallarna slår in när de börjar spela. Foto: Jonas Edsvik 1 av 4 Rörelseglädje och gemenskap i fokus när MLK:s veterangrupp tränar NyheterSport 14:20 lördag, 15 november, 2025 DELA Facebook Ditt namn Din e-post Ämne Ditt meddelande (valfritt) Mer läsning MLK-damer förlorade seriepremiären Efter nio års väntan – MLK invigde nya racketcentret Nu har MLK tagit över hela Bollhalla