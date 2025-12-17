Rekordår för ÅTH

Ditt namn

Ålands trädgårdshall ökade försäljningen med 10 procent senaste verksamhetsåret. Men en betydligt mindre fruktskörd och priskrig på lök gör kommande vinter tuff.

– Det blir en utmaning att få avsättning för all lök, säger ÅTH:s Tord Sarling.

Ålands Trädgårdshall, ÅTH, ägs av ett hundratal åländska odlare och har haft en växande omsättning. Försäljningen har nära fördubblats på tio år. Det verksamhetsår som avslutades 30 juni i år sattes ett tydligt nytt rekord. Omsättningen ökade med 2,1 miljoner till 23,4 miljoner.

Resultatet var också på rekordnivå, men något lägre än föregående år, 245 708 euro. Men här avgick också en tilläggslikvid till odlarna på 100 000 euro.

– Pågående verksamhetsperiod blir inte lika lätt, skriver styrelseordförande Tord Sarling i ett pressmeddelande.

Dels blev fruktskörden denna höst betydligt mindre i hela Finland, vilket har kompenserats av bättre marknadspriser.

På löksidan blev det däremot rekordskörd i hela Finland och EU.

– Marknaden har därför präglats av överskott och priskrig, så det blir en utmaning att få avsättning för all lök, kommenterar Tord Sarling.

Han hoppas därför att konsumenter intresserar sig extra mycket för maträtter med mycket lök i vinter.