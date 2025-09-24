Räddningsverket deltog i tyst minut för svensk kollega

Ditt namn

Din e-post

Ämne

Ditt meddelande (valfritt)



På onsdagen deltog Mariehamns räddningsverk i en tyst minut på initiativ av region Gävleborg i Sverige. Anledningen är händelsen när en svensk ambulanssjuksköterska omkom i tjänsten i lördags.

”Genom deltagande vill Räddningsverket visa all sin medkänsla med den omkomnas anhöriga, kollegor och hela ambulanssjukvården”, skriver räddningsverket på sin Facebook-sida.

– Vi ville hedra den dödade personen och från verksamhetens sida visa vårt stöd efter det tragiska som hände. Det är något som inte ska, och inte får hända, säger Patrik Lindberg på räddningsverket till Nya Åland.