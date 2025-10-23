Publikrekord på väg att slås i Tipsligan – men IFK:s snitt minskar

Ditt namn

När Tipsligan går in i de sista och avgörande omgångarna, går man samtidigt mot ett nytt publikrekord. Enligt en nyhet på Tipsligans hemsida är det från år 2007 rådande rekordet, sedan Tipsligan grundades, på 2 967 åskådare per match på väg att slås. Också rekordet i högstaligan från 1967 (3 071 åskådare per match), innan Tipsligan bildades, ser ut att ryka. För närvarande ligger publiksnittet i årets ligaspel på 3 076 personer per match – och då återstår ett par avgörande omgångar.

Nämnvärt i sammanhanget är att trots att publiksnittet är på väg uppåt, har även tittarsiffrorna via betaltjänsten Ruutu ökat. IFK Mariehamns publiksnitt per hemmamatch låg i år på 1 250 personer, vilket är en minskning med 92 personer per match från fjolåret.