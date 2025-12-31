Polisen påminner: Tänk på säkerheten när du använder fyrverkerier

Nyårsafton ikväll och polisen påminner om att det är viktigt att hantera fyrverkerier på rätt sätt.

Regler att följa

Tänd inte fyrverkerier som är avsedda för utomhusbruk inomhus

Avfyra inte fyrverkerier från en balkong eller ett fönster i ett bostadshus

Tänd inte en fyrverkeripjäs i handen, om det inte uttryckligen anges i anvisningen att detta kan göras utan fara

Rikta inte en fyrverkeripjäs och kasta inte en tänd fyrverkeripjäs mot människor, byggnader, annan egendom eller brännbart material

Använd inte smällare, de är numera helt förbjudna

Modifiera eller seriekoppla inte på något sätt de produkter du har köpt i butiken

Överväg inte ens att använda någonting annat än de produkter som säljs i butikerna; de allvarligaste olyckorna sker i allmänhet med hemmagjorda pjäser

Ge inte fyrverkerier du har skaffat för användning till minderåriga eller alkoholpåverkade personer, du bär alltid ansvaret för de produkter du har skaffat.

Infon ovan kommer från Tukes. Mera information om säker avfyrning av fyrverkeripjäser och regler hittas på myndighetens hemsida:

Anvisningar för fyrverkerier | Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes)