Polisen påminner: Tänk på säkerheten när du använder fyrverkerier

Nyårsafton ikväll och polisen påminner om att det är viktigt att hantera fyrverkerier på rätt sätt.
Regler att följa
- Tänd inte fyrverkerier som är avsedda för utomhusbruk inomhus
- Avfyra inte fyrverkerier från en balkong eller ett fönster i ett bostadshus
- Tänd inte en fyrverkeripjäs i handen, om det inte uttryckligen anges i anvisningen att detta kan göras utan fara
- Rikta inte en fyrverkeripjäs och kasta inte en tänd fyrverkeripjäs mot människor, byggnader, annan egendom eller brännbart material
- Använd inte smällare, de är numera helt förbjudna
- Modifiera eller seriekoppla inte på något sätt de produkter du har köpt i butiken
- Överväg inte ens att använda någonting annat än de produkter som säljs i butikerna; de allvarligaste olyckorna sker i allmänhet med hemmagjorda pjäser
- Ge inte fyrverkerier du har skaffat för användning till minderåriga eller alkoholpåverkade personer, du bär alltid ansvaret för de produkter du har skaffat.
Infon ovan kommer från Tukes. Mera information om säker avfyrning av fyrverkeripjäser och regler hittas på myndighetens hemsida:
Anvisningar för fyrverkerier | Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes)