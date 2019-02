Polisen misstänker att stölderna hänger ihop Nyheter

Polisen misstänker att helgens stölder hänger ihop och att de begicks mellan klockan 20 på lördagskvällen och 8 på söndagsmorgonen.

– Vi väljer att gå ut med närmare information om de stulna bilarna och samt varifrån de stulits och var de påträffats. Vi går också ut med uppgifter om en plats där misstänkt stöldgods, kopplat till ärendena, har påträffats, skriver polisen i ett pressmeddelande och hoppas på det sättet få information om eventuella iakttagelser som allmänheten kan ha gjort på de olika platserna, eller på andra platser, under den aktuella natten.

Från Saltviksvägen i Ödkarby tillgreps under natten en lilafärgad Mazda 626 med registernummer ÅLK 763. Bilen påträffades följande dag parkerad på en parkeringsplats på Skönviksvägen i Mariehamn.

En taxibil av märket Volvo V40 med registernummer ÅLP 763 tillgreps från Hallonvägen i Godby. Bilen hittades senare på Saltviksvägen i Ödkarby på den plats där Mazdan stals.

Från Doktorsvägen i Mariehamn försvann en grå Volkswagen Taro paketbil med registernummer ÅLJ 938. Bilen återfanns under söndagen på Godbyvägen i Finström.

Under natten gjordes även inbrott i Jaidee Thai Restaurant i Hammarland, i Pub Stallhagen i Finström samt i kiosken i Germundö Alpin i Saltvik. Från de olika platserna togs huvudsakligen kontanter, läsk och godis.

Vid Ramsholmen

Diverse egendom som misstänks ha tillgripits i samband med stölderna har påträffats på en parkeringsplats vid Ramsholmen i Jomala.

Under söndagen och måndagen har polisen jobbat med att utföra brottsplatsundersökningar på de olika platserna samt i fordonen. Polisen har samlat in teknisk bevisning, förhört personer och fått in viss information från allmänheten.

För närvarande finns ingen identifierad misstänkt, men polisen jobbar utifrån inkommen information i hopp om att kunna lösa ärendet. Vi är tacksamma för, och även i behov av, iakttagelser som allmänheten gjort denna natt.

Tips tas emot på telefonnummer 040 8479550 eller per mail till tips.aland@polisen.ax