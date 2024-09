Petteri Orpo har landat på Åland

Statsminister Petteri Orpo landade på Åland i morse kvart i tio. Under dagen ska han träffa den politiska ledningen, men också näringslivet.

Ålandsbesöket inleds med en diskussion med lantrådet Katrin Sjögren (Lib) om aktuella frågor. Han ska också träffa talmannen Jörgen Pettersson (C) och lagtingsdirektören Carina Strand.

Efter lunchen besöker han statens ämbetsverk, träffar landshövdingen Marine Holm-Johansson och chefer för statliga myndigheter på Åland. Under dagen träffar han också Ålands näringsliv.

Vid 15-tiden håller han en presskonferens.

Det här blir Petteri Orpos första besök på Åland som statsminister.