Panda återkallar chokladprodukt

Orkla Suomi återkallar produkten ”Panda nougat maitosuklaa 145 g” eftersom den innehåller hasselnöt utan att detta anges i ingrediensförteckningen. Det framgår i ett pressmeddelande från Orkla Suomi. Hasselnöt är ett allergen som kan orsaka reaktioner hos personer som är allergiska mot hasselnötter.

Återkallelsen gäller alla Panda nougat maitosuklaa-produkter som för närvarande finns i butiker och lager. Återkallelsen gäller inte andra Panda-chokladplattor eller andra Panda-produkter. Återförsäljare har instruerats att omedelbart ta bort produkterna från försäljning.

Kunder som har köpt produkten ombeds returnera den till vilken butik som helst som säljer produkten. Butiken ersätter den returnerade produkten.

Mer information ges av Orkla Suomis konsumenttjänst, 0800 133 933 (vardagar kl. 9–12) eller via e-post till kuluttajapalvelu@orkla.fi.