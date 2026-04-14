Över 1 000 nya ax-domäner på ett år – leta i hela listan här!

Totalt 1 085 nya domännamn har registrerats under 2025 och 2026. Bara i år, fram till sista februari, har 151 nya hemsidor noterats.

– Det är en sund utveckling, konstaterar Mats Adamczak, marketing data scientist, om det ökande antalet hemsidor som registreras.

– I takt med att sociala medier, speciellt Facebook, blir allt mer mindre attraktivt som marknadsföringsplattform så blir det allt viktigare att ha en webbsida.

Han pekar också på att AI går igenom internet när den ger svar till användare, så då blir hem-sidor också mer relevant.

– Det är flera orsaker som gör att en webbsida idag är så mycket mer viktig än vad det var fem år sedan.

En hemsida kan också lyfta trovärdigheten av ett företag.

– Många kunder vill hitta en hemsida som är kopplad till produkten och tjänsten.

På hemsidan kan företagarna också själva styra över tillgången till innehållet, till skillnad från sociala medie-annonser.

– Hållbarheten på en Facebook-annons är ungefär som vindkraftsenergi, den ska konsumeras direkt. En webbsida funkar som baskraft, den finns där hela tiden. Det är ganska stor skillnad.

Vad finns det för fördelar med att ha en ax-domän?

– Om man håller till på Åland är det vettigt att ha. Sen är ofta .com addresserna redan tagna.

Finns det nackdelar med .ax?

– Den är inte alltid verifierad på alla platser som den borde vara, det kan leda till att den kanske inte hittas i sökmotorer eller olika tjänster.

Med hjälp av AI har tröskeln för att skapa hemsidor sänkts. Men hur det påverkar kvaliteten är beroende på användaren.

– Det är prompten som avgör om det blir bra eller dåligt. Du kan ha världens smartaste miniräknare, men ändå inte göra Nasa uträkningar. Du måste veta vad du ska göra. Sen hjälper AI till rent operativt, säger Adamczak som ser både fördelar och nackdelar med utvecklingen.

– Fördelen är att man kan gå snabbt från idé till en lösning. Det har kommit ut massa nya ideer som annars inte skulle ha gjort det. Men det kommer också mer skit.

Nedan är en lista med alla domännamn senaste 10 åren, fram till sista februari 2026.