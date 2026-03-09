Ob och M vill förenkla producentansvaret

Obundnas och Moderaternas lagtingsledamöter föreslår i en gemensam åtgärdsmotion att landskapsregeringen ska förenkla producentansvaret och lägga sig på en nivå som motsvarar miniminivån i EU.

Nyligen blev den nya prislistan för producentansvaret känd för åländska företag, och den är rejält dyrare än dito i Finland. Enligt Ob och M har ”den byråkratiska bördan och de ekonomiska effekterna av verkställigheten ökat markant”. Eftersom Åland har behörighet över området vill man nu sänka kraven så att man uppfyller EU:s minimikrav. (eh)