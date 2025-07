Nybildad stråktrio spelar i Mariehamn och på Kökar Kultur

Ikväll tisdagen den 15 juli har Stråktrion ”Vej” konserten ”Ekon av skönhet” i St: Görans kyrka i Mariehamn, och imorgon onsdag den 16 juli i S:t Annas kyrka på Kökar.

Nybildade Stråktrion ”Vej” med Ålandsbekanta dirigenten Vuokko Lahtinen (altviolin), Essi Höglund (violin) och Joanna Hanhikoski (cello) ger två konserter på Åland denna sommar.

Bland tonsättarna för konserten ”Ekon av skönhet” kan nämnas Ida Moberg, Per Henrik Nordgren och Andrew Norman. Ida Moberg var en finlandssvensk kompositör och dirigent. Hon verkade under början av 1900-talet då kvinnor inte hade det lätt att hävda sig inom den klassiska musiken. Hon har nu återupptäckts och hennes musik spelas mer och mer. Pehr Henrik Nordgren är ålänning och tillhör den Salminenska släkten. Han komponerade stora mängder musik under sin livstid. Han bodde i Kaustby hela sitt liv, med endast några års avbrott i Japan. Hans musik omfattar så gott som alla genrer. Mest uppmärksammade är hans stråkkvartetter och symfoniska verk.

Kärnan i konsertprogrammet är Andrew Normans mystiska stråktrio ”Companion guide to Rome”. Ett verk som handlar om nio olika kyrkor och katedraler i Rom, och som inspirerats av Normans intresse för dessa vackra kyrkor. Musiken beskriver kyrkornas personligheter och människorna som besökt dem genom tiderna.

– Varje kyrka har sin särskilda karaktär. Samma sak gäller för de vackra kyrkorna på Åland, säger Vuokko Lahtinen som står som producent för konserten.