DELA Facebook Foto: Daniel VannanJulia Korkman, rättspykolog och sångare, uppträdde förra hösten på Alandica med "Sånger från brottsregistret". Konsert med kärlekssånger som ransonerar romantiken Kultur 21:17 lördag, 30 augusti, 2025 Ditt namn Din e-post Ämne Ditt meddelande (valfritt) Mer läsning Alice Stenberg gästspelar med barnpjäs Kulturnatten: från cajun och swing till trolleri och broderi Marcus och Martinus skrev Rockoff-historia på Åland: Första gången ett gäng fans övernattade i festivalkön