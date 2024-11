Nyan kartlägger alla havsvindkraftprojekt från Torneå till Gotland Aktörerna: Åland har tappat tempo Nyheter

Åland låg i framkant för planerna på havsbaserad vindkraft.

Men Finland har hållit ett annat tempo – och har nu auktioner och detaljplansprocesser klara i flera kommuner.

– Åland har fram till 2026 på sig, sedan har man helt tappat det försprång man haft, säger Ilmatars Anna Häger.

Finland accelererar processerna för havsbaserad vindkraft längs hela västkusten. Forststyrelsen har kommit överens med berörda kommuner, konkurrensutsatt utvalda vattenområden och redan valt partner för vissa. Detaljplaner har tagits fram av kommunerna för både vindkraftpark och kabeldragning till landanslutning.

Ilmatars regionchef Anna Häger konstaterar att Åland och Finland hade sin havsplan och sina planer på havsbaserad vindkraft framme samtidigt. Men att det skiljer sig därefter och att det beror på Ålands litenhet i till exempel tjänstemannakåren.

– Åland ligger ganska långt efter. Man gör konkreta insatser, men jag upplever att man är snabbare på bollen på den finska sidan, säger hon.

– Det går nog trögare här. Forststyrelsen har ett större maskineri bakom och använder konsultbolag för att hålla tempo och kvalité. Där har Åland lite att ta lärdom av hur de driver processerna, säger OX2:s representant på Åland, Anders Wiklund.

Studiebesök

Ålands landskapsregering och representanter för berörda kommuner har nu studerat processerna på plats i bland annat Korsnäs, där planerna blir allt mer konkreta någon mil från kusten.

– För de kommunpolitiker som var med handlade det om att få insikt i hur hela processen fungerar. Att se hur Forstyrelsen gjort en beredning av vattenområdet, den har samma roll som landskapsregeringen på Åland, säger infrastrukturminister Camilla Gunell (S).

Hon säger att landskapet fortfarande siktar på ett auktionsförfarande under nästa år.

– Först när man har trepartssamarbete får man en styrka i projektet som kan jobba med alla frågor parallellt.

Anders Wiklund hoppas att Ålands landskapsregering tar rygg på Forststyrelsens sätt att arrendera ut sina områden, anpassat för åländska förhållanden.

– Saker blir lättare när landskapet valt vilken aktör som ska få arrendera.

Vilka knutar behöver låsas upp?

– Man måste komma ut med de kommersiella villkoren och sen sätta tidsplanen för auktionen mer i detalj. Den skulle gärna få komma snarare förr än senare. Vi har länge pratat om att det behöver vara tempo för anslutningar till framförallt det finska stamnätet, för det råder konkurrens.

Landanslutningen är en vital del – den planläggningen saknas ännu helt på Åland och där har Åland stött på patrull då ledningar skulle behöva dras från åländska vatten till finländska. När kraftnätsbolaget Fingrid pekade ut framtida landanslutningar sa man samtidigt att juridiken inte medgav några direktanslutningar från Åland. Detta är just nu under hantering på nationell nivå i lag och genom samverkansgrupper.

– 2022 hade vi möten med Fingrids vd och då fanns inte det som det här året lyfts upp som utmaningar, säger Sunnanvinds projektledare Ralf Häggblom.

– Men för att dra kablar till Sverige eller Finland och gå utanför gränsen är det inte längre åländsk planläggning som gäller. Det är något som investerare måste besluta efter sin affärsmodell och var de vill ha sin anslutning.

Fingrids inställning i frågan var dock ingen överraskning för aktörerna Ilmatar och OX2. Anna Häger ser ett besked om landanslutning som viktig i ett auktionsskede och pekar på exempel där man ändå genomfört auktionsprocessen och det varit svårt att få budgivare.

– Vi har många alternativ för att inte låsa in oss i några hörn. Men anslutningen till Finland på norra sidan är en viktig komponent och viktig att man kommer vidare med, säger Anders Wiklund.

Camilla Gunell säger dock ett tydligt nej till att Fingrid-samverkan och landanslutning till Finland måste vara klart innan auktion.

– Det vore förstås önskvärt, men det kommer att vara många delar som inte kommer vara klara innan auktionen kan äga rum. Och då tar den ett halvår.

80 fotbollsplaner vätgaspark

Ett av OX2:s huvudalternativ är att bygga en vätgaspark i Lumparland. En sådan skulle kunna svälja en stor del av produktionen till havs – men skulle också ta 39 hektar mark i anspråk någonstans norr om Långnäs. Det motsvarar cirka 80 fotbollsplaner. Anders Wiklund säger att dialog pågår med markägare.

– Ända från starten har vi jobbat med plan A, B, C och D. Där ingår allt ifrån anslutningarna till Finland till att det finns kapacitet och vad man kan ansluta till det åländska samhället samt anslutningar till Sverige. Sen har vi med i våra projekt att man kan producera vätgas även vindparken till havs.

– Du vill inte sitta med endast en avsättning för din elenergi. Du vill koppla in till marknaden, du vill koppla in till fastprisavtal och du vill koppla in till vätgas och e-bränsle.

Om det blir verklighet skulle en kabel dras norrifrån. Från Långnäs skulle man också dra en kabel till den utpekade framtida landanslutningen i Reso utanför Åbo.

Interconnector

För både Ilmatar och OX2 är en så kallad interconnector idealet – en likströmskabel som skulle koppla samman vindparkerna med Finland och Sverige och låta dem fördela och sälja elen efter dagspris och efterfrågan. Dagens Sverige- och Finlandskablar räcker inte alls till för detta. Inte heller kan det åländska elnätet hantera effekten.

Här kommer Fenno-skan in i bilden, en 23 mil lång kabel mellan Dannebo, nära Forsmark, i Sverige och Rauma i Finland som kopplar ihop svenskt och finskt elnät och går kant i kant med vindkraftsprojekten norr om Åland. Den ska uppdateras eller bytas ut och blir då extra intressant för vindkraften.

– Den rimmar väl överens med de fyra projektområdena vi har. Man skulle kunna återanvända samma kabelkorridor. Det behövs rigorösa undersökningar även för kabel och finns det redan en väg att gå är det tacknämligt, säger Anna Häger.

Ilmatar har aldrig tänkt sig en landanslutning på Åland. Det har däremot OX2.

– Bygger man en interconnector Finland-Åland-Sverige ser vi att kopplingspunkten finns i Långnäs. Vår koppling till Åland är hela vårt Långnäs-Lumparland-projekt. Allting handlar om att skapa ett kluster i Lumparland, säger å andra sidan Anders Wiklund.

Här går alltså meningarna isär något. Ilmatar menar att man snarare borde använda den existerande finlandskabeln smartare än som reserv.

Helhetsbild krävs

För aktörerna behöver alla kort ligga på bordet ”och klicka perfekt” innan man går till beslut. Anders Wiklund säger att om man kan bestämma om och var man ska bygga 2027 skulle de första turbinerna fortfarande kunna snurra 2030.

Anna Häger tror att Åland har drygt ett år till på sig innan man helt tappat det försprång man haft.

– Det krävs en del obekväma beslut och trampade tår. Och det här är den mandatperioden som Åland har på sig. Jag tror inte Åland kommer ha så här mycket politiskt stöd sen.

Var skulle ni helst börja bygga?

– Jag skulle nog helst börja med Vågskär (direkt utanför åländskt vatten Red:s anm.). Processerna är enklare när man har med Finland att göra i det här skedet.