Nya regler inför fiskesäsongen: Fritidsfiskare måste rapportera sin laxfångst

Fritidsfiskare ska från och med i år rapportera antalet laxar man fångar till naturresursinstitutet. Det kräver EU. Orsaken är att man vill få en uppfattning om storleken på fritidsfisket.

Laxsäsongen är snart här. I år betyder det nya krav på fritidsfiskare av bland annat lax – och andra fiskar vars fångst begränsas med fiskekvoter.

EU vill ta reda på hur omfattande fritidsfiskarnas laxfiske är och kräver därför att fritidsfiskare ska rapportera hur mycket lax de fiskar. Naturresursinstitutet Luke har tagit fram en app, som heter Omakala, där man kan rapportera antalet laxar man fångar.

Rapporteringen är också möjlig via telefon, pappersblankett och genom att logga in på sajten omakala.fi. Rapporteringen ska göras utan dröjsmål och senast 14 dygn efter fångst.

Niklas Ulenius, sakkunnig inom fiskeri vid landskapsregeringen, säger att landskapsregeringen som bäst förbereder för att ta fram egen lagstiftning på området, men trots att den ännu inte finns har fritidsfiskare som fiskar på åländska vatten en skyldighet att rapportera in antalet fiskade laxar. Även fritidsfiske av havsöring och puckellax är intressanta arter som man vill få koll på. Havsöring på grund av att fisken planteras ut och puckellaxen på grund av att man vill hålla reda på hur snabbt den sprider sig.

Bara för yrkesfiskare

Gällande kommersiellt fiske av lax gäller samma regler som förra året; kommersiellt laxfiske är begränsat till enbart yrkesfiskare. Som bäst har ett lagförslag om saken skickats på remiss till Ålands fiskare.

Orsaken är att laxkvoten de senaste åren varit så liten att kvoten inte räckt till för alla som vill fiska lax kommersiellt. Det har i sin tur lett till att de fiskare som är beroende av laxfiske för sin försörjning har svårt att få det att gå ihop.

Yrkesfiskare definieras som de som får minst 10 000 euro från fiske eller där fisket utgör minst 30 procent av personens totala inkomst och minst 5 000 euro kommer från fiske.

Antalet laxar som får fiskas ska inte begränsas med förordning, däremot ska fiskarna rapportera hur mycket de fiskar så att fiskekvoten inte överstigs.

Tanken är att lagen ska gälla från den 1 maj i år fram till årets slut.

Laxkvoten för Ålands del är i år 552 laxar.

Laxfisket senareläggs

Landskapsregeringen förbereder som bäst en senareläggning av laxfiskestarten med nät enligt samma modell som förra året. Det gäller både fritids- och yrkesfiskare med nät och rev. Exakt tidpunkt när det ska tillåtas är ännu inte klart. Trollingfiske av lax får starta den 1 maj.