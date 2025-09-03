Nya jaktlagen träder i kraft efter jaktsäsongen

Ditt namn

Din e-post

Ämne

Ditt meddelande (valfritt)



Den nya jaktlagen träder i kraft först efter den pågående jaktsäsongen. Det meddelar närings- och miljöminister Jesper Josefsson (C) i ett förtydligande pressmeddelande.

Förseningen beror på att lagstiftningskontrollen dragit ut på tiden och för att undvika att reglerna ändras mitt under pågående jaktsäsong träder den nya lagen i kraft först efter den 31 januari 2026, vilket är när jakten på hjortdjur avslutas.

”För pågående jaktsäsong gäller alltså fortsättningsvis endast krav på avlagt älgskytteprov och varselfärgade kläder vid älgjakt. Jakt på vitsvanshjort får likaledes bedrivas av jakträttsinnehavare under artens jakttid, 1 september – 31 januari, utan särskilt tillstånd av landskapsregeringen”, står det i pressmeddelandet.

Läs mer:

Jaktlagen försenas – Pro Åland frågar om problematisk starttid