Linda Willfors visar upp ett av mottagningsrummen. Foto: Jonas Edsvik Sjuksköterskorna Linda Willfors och Jonna Breider-Fogelberg har varit med och hjälpt till med att flytta in verksamheten i lokalerna. "Det är en unik möjlighet att få med från starten och forma verksamheten" säger Jonna Breider-Fogelberg.Foto: Jonas Edsvik Än saknas det tavlor på väggarna som kommer ha skärgårdstema. De flesta som Ålandskliniken har anställt har en lång erfarenhet inom den åländska vården, vilket Jun Nagamori menar att är något de ser som positivt. Foto: Jonas Edsvik Sami Hartzell och Jun Nagamori berättar att de fokuserar mycket på digitala lösningar som underlättar för kunderna. Foto: Jonas Edsvik 1 av 4 Nya Ålandskliniken öppnar på måndag Nyheter 16:58 torsdag, 4 december, 2025