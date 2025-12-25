Foto: Jonas EdsvikTrots EU:s mål om att 25 procent av jordbruksmarken ska vara ekologisk till år 2030 saknar flera offentliga kök på Åland tydliga mål och uppföljning för ekologiska livsmedel, visar Ålands Natur och Miljös undersökning. Ny undersökning: Andelen ekologiskt i offentliga kök varierar stort Nyheter 13:00 torsdag, 25 december, 2025 DELA Facebook Ditt namn Din e-post Ämne Ditt meddelande (valfritt) Mer läsning Ny undersökning: Andelen ekologiskt i offentliga kök varierar stort 2025 blev ett motigt år för biograferna – Här är Bio Savoys guldkorn från året Här finns stöd och hjälp i jul