Foto: Matilda SaulI dag, fredag, öppnar Viking Lines nya resebutik på Norragatan i Mariehamn. Sedan 1970-talet har resebutiken funnits på Storagatan, men nu flyttar både den och marknadsavdelningen in i rderiets huvudkontor. Ny resebutik öppnar i dag – flyttar till Vikings huvudkontor Nyheter 13:20 fredag, 12 september, 2025