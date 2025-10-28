Generaldirektör lovar billigare Gotlandsresor

Ditt namn

Biljettpriserna till Gotland kommer att sänkas när ett nytt avtal mellan Destination Gotland och svensk Trafikverket träder i kraft 2027 – och bli bättre redan 2026.

Det är det svenska Trafikverkets generaldirektör Roberto Maioranas besked efter en intensiv offentlig debatt på Gotland kring biljettpriserna på färjorna. De anses för dyra och ger en negativ bild av Gotland, enligt bland annat Regionstyrelsens ordförande Meit Fohlin (S). Regionstyrelsen har själv tagit fram en rapport kring biljettpriserna – som följts av en egen rapport från Destination Gotland.

Destination Gotland hänvisar till att avtalet med Trafikverket styr biljettpriserna, medan kritiken mot Destination Gotland bland annat riktar sig emot hur genomsnittspriserna räknas ut.

Man är därför skeptisk kring beskedet att det så kallade takpriset sänks, det högsta genomsnittspriset för en biljett, som man anser inte påverkar prisbilden för gotlänningar.