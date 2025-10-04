Nominera till bemötandepris

12:34 lördag, 4 oktober, 2025
    Nu är det dags att nominera en person, en organisation eller ett företag på Åland till Funktionsrätt Ålands Bemötandepris.

    Med priset vill man uppmärksamma förebilder och vägvisare i arbetet för rättigheter för personer med funktionsnedsättning, i enlighet med FN-konventionen, enligt ett pressmeddelande.

    Bemötandepriset delas ut den 3 december under Ålands Funktionsrättsdag på Alandica.

    Nomineringar med korta motiveringar lämnas till Funktionsrätt Åland senast den 14 november per mejl, telefon, brev eller besök.

    I juryn ingår representanter från Funktionsrätt Åland och dess medlemsföreningar.

    TEXT:

    Ida K Jansson

    ida.k.jansson@nyan.ax
