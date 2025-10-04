Nominera till bemötandepris

Ditt namn

Nu är det dags att nominera en person, en organisation eller ett företag på Åland till Funktionsrätt Ålands Bemötandepris.

Med priset vill man uppmärksamma förebilder och vägvisare i arbetet för rättigheter för personer med funktionsnedsättning, i enlighet med FN-konventionen, enligt ett pressmeddelande.

Bemötandepriset delas ut den 3 december under Ålands Funktionsrättsdag på Alandica.

Nomineringar med korta motiveringar lämnas till Funktionsrätt Åland senast den 14 november per mejl, telefon, brev eller besök.

I juryn ingår representanter från Funktionsrätt Åland och dess medlemsföreningar.