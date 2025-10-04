Nominera till bemötandepris

Nu är det dags att nominera en person, en organisation eller ett företag på Åland till Funktionsrätt Ålands Bemötandepris.
Med priset vill man uppmärksamma förebilder och vägvisare i arbetet för rättigheter för personer med funktionsnedsättning, i enlighet med FN-konventionen, enligt ett pressmeddelande.
Bemötandepriset delas ut den 3 december under Ålands Funktionsrättsdag på Alandica.
Nomineringar med korta motiveringar lämnas till Funktionsrätt Åland senast den 14 november per mejl, telefon, brev eller besök.
I juryn ingår representanter från Funktionsrätt Åland och dess medlemsföreningar.