Noémi Kiss-Deáki romandebuterar – på engelska

”Mary and the Rabbit Dream” är namnet på Noémi Kiss-Deákis engelska debutroman som släpps i sommar. En historiskt korrekt – men samtidigt fantasifull – berättelse om en kvinna som trodde hon förlöst kaniner. – Jag flätar samman allvar, sorg, tragikomik och mycket svart humor, säger Kiss-Deáki.

Romanen är inspirerad av forskaren Karen Harveys bok ”The Imposteress Rabbit Breeder – Mary Toft and Eighteenth Century England”. Noémi Kiss-Deáki var bekant med originalhistorien sedan ett antal år tillbaka men läste Harveys bok för bara ett halvår sen.

Historien handlar om Mary Toft, en brittisk kvinna som i början av 1700-talet blev föremål för en hel del kontroverser när hon lurade läkare att hon hade fött kaniner.

Harveys bok, som inspirerat Kiss-Deákis roman, innehåller tre 1700-talspamfletter skrivna av de tre mest involverade läkarna i Toft-fallet samt Tofts egna svar från de förhör som hölls med henne.

– Jag använder en allvetande och modern berättarröst som refererar och fiktionaliserar modern forskning. Sen har jag spunnit vidare, fyllt på med händelser och låtit fantasin flöda, säger Kiss-Deáki till Nya Åland.

– Men handlingen och berättelsens ramverk är till stora delar historisk korrekt.

Aktuella ämnen

Trots att bokens händelser utspelar sig på 1700-talet så är de teman som tas upp i Kiss-Deákis roman fortfarande i allra högsta grad aktuella. Boken behandlar bland annat sociala klyftor, autonomi och kvinnors rättigheter. Att den historiska romanen skulle komma att kännas så aktuell var inget Kiss-Deáki planerat.

– Den delen växte fram spontant. Det var egentligen inte svårt med tanke på det Mary Toft utsattes för då sociala klyftor, objektifiering av kvinnokroppen och övergrepp och maktmissbruk i vetenskapens namn tyvärr är aktuellt ända in i vår tid, säger hon.

Boken tog bara två veckor att skriva från det att Kiss-Deáki kom på idén.

– Jag skriver väldigt snabbt och får knappt någon ro tills jag fått ut allt. Skrivprocessen är intensiv och febrig men när jag är klar så är jag ofta verkligen klar, säger hon.

Skriven på engelska

Så vad kan läsaren förvänta sig? Inte en helt traditionell historisk roman, menar Kiss-Deáki.

– Jag flätar samman allvar, sorg, tragikomik och mycket svar humor i den här boken.

Romanen har hon valt att skriva på engelska – ett av de tre språk hon talar flytande.

– Jag är uppväxt med tre språk och tröskeln har alltid varit låg att uttrycka mig på andra språk än mitt modersmål. Jag har just nu funnit en röst på engelska och skrivit uteslutande på engelska under min senaste kreativa period, säger Kiss-Deáki som även hunnit med att författa flertalet noveller och ytterligare två romanmanuskript den senaste tiden.

Kommer boken att släppas på svenska i något skede?

– Det får framtiden och de svenska förlagens intresse avgöra. Översättning är verkligen en konstform och inget som görs lätt bara för att man kan båda språken. Den här romanen innehåller dessutom en del ordlekar och rim så jag personligen skulle inte våga mig på att översätta den.

Brittiskt förlag

Brittiska Galley Beggar Press var förlaget som snappade upp den åländska författarens debutroman. Valet var inte det självklara för Kiss-Deáki från början men när intresset kom kändes det enligt henne väldigt rätt. Hon förklarar att en stor del av författarskapet också landar i att lära sig hantera nej från förlag.

– I och med att jag skrivit ett tag och försökt få andra alster utgivna har jag fått uppleva den inte roliga, men oundvikliga, sidan av författarlivet, nämligen en beskärd del av refuseringar.

Hon säger att hon ibland får feedback i samband med att förlag tackar nej. Bland annat har hon fått höra att hennes sätt att skriva är för experimentellt och okonventionellt – något som fick henne att söka sig till förlag som specifikt sökte experimentell litteratur.

Det var för bara några veckor sedan som Kiss-Deáki fick en novell accepterad av en brittisk tidskrift och intresset för brittiska förlag växte.

– Eftersom Mary Toft är en brittisk historia var jag också extra mån om att hitta just ett brittiskt förlag snarare än ett amerikanskt. Sedan hade jag tur och Galley Beggar Press svarade först och var eld och lågor över ”Mary and the Rabbit Dream”.

”Rasande och glädjande”

Förlagets direktör Eloise Millar kallar boken ”rasande och glädjande” i en intervju med The Bookseller.

– Det är en bok som betyder otroligt mycket och det är också en övertygande bladvändare som Noémi skriver, kommenterar Millar i artikeln.

Millar säger i intervjun med The Bookseller att Kiss-Deáki skapat något som fick henne både rasande och full av skratt.

– Jag har aldrig läst något liknande: varken historien eller sättet den är skriven på.

Noémi Kiss-Deákis roman ”Mary and the Rabbit Dream” släpps i juli 2024.