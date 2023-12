Namnet klart: Hon ska heta Birka Gotland Nyheter

Nu står det klart att Birka Stockholms nya namn blir Birka Gotland. Premiärkryssningen går från Stockholm till Mariehamn.

Kring påsk 2024 avgår premiärkryssningen från Stockholm till Mariehamn med fartyget Birka Gotland, för att under vår och sommar även gå via Visby på utvalda avgångar. Därefter utökas resmålen successivt under sommarhalvåret med flera populära destinationer såsom Härnösand, Ystad, Bornholm och Riga.

För Åland innebär det att passagerare från Mariehamn kan kliva på alla reguljära kryssningar när Birka kommer till Åland oavsett riktning.

På de långa kryssningarna till Höga Kusten, Ystad, Bornholm, Riga kommer dock fartyget endast en gång till Mariehamn och då som nästsista anhalt innan Stockholm.

Det meddelar Viking Lines och Gotlandsbolagets nya gemensamma kryssningsbolag.

–Vi utgår från de två vackraste öarna i Östersjön och kärleken till havet, skärgården och den unika närmiljön. Det finns en stor efterfrågan för både kortare och längre kryssningar i regionen. Extra stolta är vi att kunna presentera möjligheten att åka till undersköna Visby under våren och sommaren, vilket ger resenärerna chansen att upptäcka Gotland när det är som vackrast, säger Susanne Kaarnimo-Knight, vd för det nya bolaget, i ett pressmeddelande.

Nöjesutbudet ombord på Birka Gotland kommer att omfatta flertalet restauranger, shopping, spa och underhållning.

– Vi erbjuder ett attraktivt alternativ för vardagssmitaren. Vi vet att många är nyfikna på ombordupplevelsen, och vi ser fram emot att presentera detaljerna inom kort, säger Susanne Kaarnimo-Knight.

Birka Gotland kommer ha anslutningstrafik från 78 svenska orter.

Biljetterna till kryssningarna ska släppas till försäljning i januari 2024 och kommer säljas både via Birka Gotlands nya hemsida samt Viking Lines och Destination Gotlands kanaler.