Molly Sandén till Rockoff i sommar Nyheter

Den svenska artisten Molly Sandén är klar för sommarens Rockoff-festival.

Med hits som ”Nån annan nu”, ”Jag mår bra nu” (tillsammans med Newkid) och ”Vi ska aldrig gå hem” har Molly Sandén blivit en folkkär popartist i Sverige.

Molly Sandén är också flerfaldigt prisbelönad: bland annat har hon mottagit tre Grammisar, två P3 Guld och en Rockbjörnen. Nyligen avslutade hon sin mest omfattande turné hittills, ”Dom ska veta arena tour”.

Förra året gjorde Sandén ett bejublat framträdande på Oscarsgalan, då hon framförde låten ”Husavik” från filmen ”Eurovision Song Contest: The Story of Fire Saga”, av och med Will Ferrell. Sandén gjorde också skådespelaren Rachel McAdams karaktärs röst då hon sjöng låten i filmen, och för sånginsatsen nominerades Molly Sandén till en Oscar.

Molly Sandén uppträder på Rockoff den 25 juli i år.

– Vi är otroligt glada att vi äntligen kan presentera en ny fantastisk headline till sommarens Rockoff: Molly Sandén! En bokning vi jobbat hårt med att få klart ända sen i höstas, kommenterar Pier Schmid, festivalgeneral för Rockoff, i ett pressmeddelande.