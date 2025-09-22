Foto: Stefan ÖhbergRegeringen Sjögren, med Katrin Sjögren som lantråd, ska svara på Obundnas misstroendeyrkande i plenum i dag måndag. Ett misstroendeyrkande riktas alltid mot lanrådet. Bilden är från debatten om skadeståndet för elhybriden. Misstroendet mot Sjögrens ledarskap debatteras i dag Nyheter 06:55 måndag, 22 september, 2025 DELA Facebook Ditt namn Din e-post Ämne Ditt meddelande (valfritt) Mer läsning Riksdagsledamöter besöker lagtinget Kritik i lagtinget mot brådska kring nytt lagförslag Lantrådet om misstroendet: ”Jag känner inte igen mig”