Ministrarna presenteras i dag Nyheter

I dag på eftermiddagen presenteras landskapsregeringens ministrar. Det meddelar regeringssonderare Veronica Thörnroos (C) i ett pressmeddelande. Tidigare står klart att Veronica Thörnroos, Harry Jansson (C), Annette Holmberg-Jansson (MSÅ), Fredrik Karlström (MSÅ) och Alfons Röblom (HI) förs fram av respektive partier som ministerkandidater.

I går kväll bekräftade Christian Wikström att han är Obunden samlings kandidat till infrastrukturministerposten.

Tiden för presskonferensen är 14.30.