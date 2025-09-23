Mindre markbrand på Föglö

16:31 tisdag, 23 september, 2025
DELA

    En mindre markbrand i Föglö larmades det om på natten mellan måndag och tisdag.

    Ålands sjöräddningssällskap berättar på sin hemsida att man kontaktas av jourhavande brandchef för att hjälpa till.

    ”Svante G avgår mot platsen och hämtar upp både ägare och brandkår på vägen”, skriver sjöräddningen.

    På brandplatsen sköter Svante G om vattenpumpning och Föglö FBK sköter om släckningen.

    ”Efter en timmes släckningsarbete och uppfyllning av en vattentank lämnas uppdraget över till ägaren och vi återgår mot stationen”, avslutar sjöräddningen.(ab)

    TEXT:

    Anna Björkroos

    anna.bjorkroos@nyan.ax
    Tillbaka till startsidan
    Tipsa Nyan

    Mer läsning