Mats Löfström vill se svensk modell för bemanningsstöd

Riksdagsledamot Mats Löfström föreslår hur Finland kan lösa debatten med sjöfartens bemanningsstöd. Enligt honom är svaret att införa samma system som Sverige använder sig av.

I ett pressmeddelande berättar Mats Löfström om sitt förslag gällande att ändra bemanningsstödets upplägg i stället för att ta bort det. Han önskar att man börjar använda sig av den svenska modellen där rederierna inte betalar in samma avgifter som i Finland. Han skriver: ”eftersom det inte sker några inbetalningar finns sedan inget behov av utbetalningar som i Finland bokförs som stöd. Effekten skulle bli att Finland har kvar ett konkurrenskraftigt system för sjöfart under finländsk flagg men utan att några pengar skulle behöva föras tillbaka från statsbudgeten och ge upphov till en årlig debatt, som blivit allt mer populistisk, om företagsstöd som inte är egentliga företagsstöd.”

Förslaget är att införa modellen vid nästa års budgetförhandling. Det skulle ge tid att utreda detaljerna i en arbetsgrupp som han föreslår skulle kunna bestå av statliga myndigheter, sjömanspensionskassan, rederierna och sjöfacken. Arbetet skulle då handla om att hitta praktiska lösningar för att kunna tillämpa det svenska systemet i Finland, trots skillnader i pensions-, skatte- och socialförsäkringssystem.

Utreddes redan 2019

Löfström har framfört förslaget till finansministeriet, arbetsgruppen och de fyra regeringspartierna samt för de olika grenarna i sjöfarten. Till Nya Åland säger han att han tror förslaget är fullt realistiskt och att det finns intresse för det. Han berättar även att idén utreddes redan 2019 i Finland och att man då kom fram till att det är genomförbart, men att modellen inte kan kopieras rakt av utan kräver vissa lagändringar och justeringar för att anpassas till finländska omständigheter.

– Jag har också diskuterat med rederier, sjömanspensionskassan och sjömansunionen och alla tycker att det är en positiv sak, så det verkar finnas en ganska bred konsensus.

”Har fört diskussioner”

Mats Löfström skriver vidare att regeringspartiernas arbetsgrupp har inlett arbetet med att se över möjliga anpassningsåtgärder innan budgetförhandlingarna samt att han fört diskussioner gällande bemanningsstödet med gruppens ordförande samt företrädare för samtliga regeringspartier. Han menar att frågan om stödet inte endast berör enskilda rederier utan är något som påverkar hela sjöfartens framtid i landet samt Ålands ekonomiska framtid. I meddelandet skriver han att ”om de fartygen flaggas ut kommer också den övriga sjöfarten drabbas och samma behov av utbildningsplatser kommer inte finnas. Dessutom skulle det innebära en mycket stor chock för Åland som skulle påverka sjöarbetsplatser, kommunernas skatteintäkter, hamnavgifter, kommunikationer viktiga för ålänningar och turister, arbetsplatser i land samt andra indirekta följdverkningar”. Dessa konsekvenser och en betoning på varför förslaget är oacceptabelt säger Löfström att han tydligt har lyft fram under samtalen.