Många trafikolyckor under tisdagen – flera till sjukhus Nyheter

Under tisdagen inträffade flera trafikolyckor, rapporterar polisen. Och flera personer fick föras till sjukhus med ambulans.

En kollision mellan en cyklist och en personbil inträffade under tisdagsmorgonen i korsningen Öhbergsvägen och Hantverkargatan i Mariehamn, rapporterar polisen. Cyklisten skadades allvarligt och fördes med ambulans till sjukhus. Polisen utreder ärendet.

Två personbilar kolliderade under eftermiddagen i östra Saltvik. ”Den ena föraren stannade för att svänga in på Kvarnbo Kyrkvägen och det bakomvarande fordonets förare körde då in i bakpartitet på det svängande fordonet. I det framförvarande fordonet färdades utöver föraren en passagerare. Samtliga inblandade fördes för kontroll med ambulans till sjukhuset. Föraren av det bakomvarande fordonet misstänks för äventyrande av trafiksäkerheten.” skriver polisen i sin rapport.

En personbilsförare utreds för äventyrande av trafiksäkerheten efter att denne på tisdagseftermiddagen tappade kontrollen över sitt fordon i korsningen Nygatan och Torggatan i Mariehamn och kolliderade med en stenstolpe. Föraren skadade sig och fördes till sjukhuset med ambulans.

En mindre kollision inträffade också på Neptunigatan i går eftermiddag. Två personbilar stötte ihop i samband med en parkering. Ärendet hanterades av polisen som trafikförseelse.