Man greps efter glasögonjakt Nyheter

På onsdagen fick polisen in flera samtal om att en person uppträtt aggressivt, hotfullt och störande mot allmänheten i Mariehamn. Polisen sökte personen vid flera tillfällen, men mannen i fråga hann alltid avvika innan polisen anlände till platsen.

Under natten till torsdagen fick polisen ett samtal från personal i en affärsrörelse som påträffat en sovande berusad person i bastun. Den yrvakna personen avvek direkt när han blev påkommen, men återvände till platsen och försökte ta sig in på nytt, eftersom han glömt sina glasögon i bastun.

Polisen kom till platsen eftersom man misstänkte att det var frågan om den person som tidigare uppträtt störande. Polisen hittade mannen och det visade sig vara samma man. Polispatrullen grep mannen på basen av polislagen för skydd mot brott och störande beteende.

Mannen blev, enligt polisens pressmeddelande, lite paff, arg och bitter och han kunde inte förstå hur man kan bli gripen för att man glömt sina glasögon i bastun.