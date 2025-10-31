Michael Sars ska fortfarande säljas

Ditt namn

Landskapsregeringen står fast vid sitt beslut att sälja skolfartyget Michael Sars och dra in tillhörande tjänster. Från och med hösten 2026 räknar landskapet inte längre med vare sig kostnader eller intäkter för fartyget.

Till följd av beslutet ser landskapet behov av satsningar på simulatorteknik och upprustning av däcksattrappen för att kompensera för fartygets bortfall. Tillsammans budgeteras 150 000 euro för att bekosta det.

