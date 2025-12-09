Lördagstrafiken återvänder i stan

Ditt namn

Bussarna börjar köra även på lördagarna i tätorten från och med årsskiftet. Det avslöjade infrastrukturminister Camilla Gunell (S) på tisdagen.

– Vi har i dag tagit beslut om att införa helgtrafik i tätorten, så det blir busstrafik även på lördagar, säger Camilla Gunell.

Tillkännagivandet görs i samband med landskapsregeringens presskaffe med anledning av att halva mandatperioden har avlöpt.

Just nu pågår även en upphandling av ett nytt biljettsystem för busstrafiken och ministern lyfter även upp att det redan i dag finns två bussar i tätortstrafiken som går på el.

Med tätort avses trafiken i Mariehamn samt Möckelö–Maxinge–Kalmarnäs-triangeln i Jomala.