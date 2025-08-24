Ledare om hur mycket vatten man ska dricka och par som bor i husbil dominerade klicken i veckan
Alva Jansson ledare om hur mycket vatten man ska dricka var mest läst på Nyan.ax den här veckan. Utöver den var det många som läste artikeln om Ninni och Henrik som bor i sin husbil året runt samt att Café Julius ägare har hittat en person som vill ta över verksamheten.
Utöver det läste många dessa artiklar:
182 får fick avlivas efter vanvård – veterinären : ”Handlar om allvarliga djurskyddsbrister”
Brandorsaken nu klarlagd: rökning och brännbar vätska