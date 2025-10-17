Kvinna fuskade med grönsaksvågen 11 gånger – döms till 70 dagsböter

Ditt namn

En kvinna i 65-årsåldern har vid elva tillfällen vilselett matbutikerna Varuboden och Kantarellen i Jomala genom att fuska vid frukt- och grönsaksvågen så att hon kunnat klistra på billigare prislappar. Därefter har hon betalat för låga priser i butikernas självbetjäningskassor.

Alla elva tillfällen rubriceras som lindrigt bedrägeri och begicks mellan mars och maj 2024. Två av gångerna fuskade kvinnan vid vågen för frukt och grönsaker på S-market i Jomala Möckelö och de resterande nio fusken gjorde hon på Kantarellen. Vid alla tillfällen har hon betalat i butikernas självbetjäningskassor och därmed kommit undan med etiketterna som angett för låga priser på hennes varor.

Ålands tingsrätt dömer kvinnan att betala 70 dagsböter om sammanlagt 1 750 euro. Dessutom ska hon ersätta företagen Varuboden på Åland och Mathias Eriksson för den ekonomiska skada hon orsakat dem – 13,39 euro respektive 171,10 euro.