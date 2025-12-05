KST har en budget på 33 miljoner 2026

Ditt namn

Kommunernas socialtjänst, KST, förbundsstämma har godkänt förbundsstyrelsens förslag för budgeten 2026 samt ekonomiplanen för 2027 och 2028.

Kommunernas andel av budget för år 2026 är 32 841 189 euro och verksamhetskostnaderna för 2027 och 2028 tillåts öka med maximalt fyra procent per år.

Under året kommer styrelsen, i samarbete med kommunerna, jobba med att se över kostnadsutvecklingen inom KST och konsekvenserna av investeringen i ett nytt boende på Svedgränd, det skriver KST i ett pressmeddelande.

I arbetet föreslås också att man ser över kommunernas finansieringsförutsättningar.

På stämman föreslog Hammarland med understöd av Sund att budgeten för 2026 skulle minskas med 100 000 euro.

Vid omröstning vann förbundsstyrelsens förslag mot Hammarlands förslag med röstsiffrorna 57 mot sju där fem avstod från att rösta.

Stämman godkände också ett äskande om tilläggsanslag för 2025 på 339 000 euro. Verksamhetskostnaderna uppskattas bli 896 000 euro högre än budgeterat, men genom omdisponeringar och vissa ökade intäkter är behovet 339 000 euro, står det i pressmeddelandet.

Kostnadsökningarna ligger främst på utkomststödet och högre kostnader för boendeplatser.