Kryssningsfartyg försenat från Mariehamn efter lotsincident

Lotsen var inte i skick för att lotsa Viking Sky ut från Mariehamn och fick bytas ut.

Avgången försenades med över 1,5 timme. Nu utreder lotsbolaget händelsen.

– Vi behöver först ha hela bilden, säger Finnpilots vd Kari Kosonen.

Ett oväntat lotsbyte fördröjde avgången från Mariehamn för kryssningsfartyget Viking Sky på onsdagen. Mariehamns hamn uppger att avgångstiden för Viking Sky ursprungligen var planerad till 18, men ändrades på rederiets begäran till 17.30. I stället avgick fartyget 19.10.

Enligt flera källor till Nya Åland var lotsen inte lämpad att utföra sitt uppdrag. Denne ska också strax innan ha varit inblandad i en trafikincident i centrala Mariehamn där polisen utförde en nykterhetskontroll. Polisen på Åland bekräftade på onsdagskvällen att man haft ett misstänkt fall av rattfylleri, men någon undersökningsledare har inte kommenterat.

Lotsuppdraget sköttes av Finnpilot. Vd Kari Kosonen säger att han för tillfället inte vill kommentera några detaljer i ärendet utan vill avvakta mer information. Men han bekräftar att man bytt lots i sista stund – och säger att den berörda lotsen själv ringde efter sin ersättare som kunde vara på plats efter 30 minuter.

– Vi har haft ett första samtal med lotsen och kommer att ha ett till på tisdag nästa vecka. Hittills har vi bara hört en obekräftad version av vad som hänt. Vi behöver ha hela bilden och vi vill att han ska få all hjälp han har rätt till på nästa möte, säger Kari Kosonen.

Han säger att lotsen är mycket erfaren i yrket.

– Våra lotsar tjänstgör under en hel vecka och är lediga under en vecka. Naturligtvis, under arbetstid eller under arbetsuppdrag är det uttryckligen förbjudet att använda alkohol eller andra berusningsmedel, säger Kari Kosonen.