Foto: Daniel VannanInfrastrukturavdelningens chef Fredrik Pettersson. Infrachefen efter nya förslaget kring skärgårdstrafiken: Konsensus om korta rutter för elfartyg Nyheter 14:00 fredag, 28 november, 2025 DELA Facebook Ditt namn Din e-post Ämne Ditt meddelande (valfritt) Mer läsning Fokus på trafiken till skärgården i Åland gallup – tyck till anonymt Kaj Jansson: Tekniskt möjligt att elektrifiera långa rutter – men priset är oklart ”En väldigt, väldigt stark yttring” – över 100 skärgårdsbor samlades för protest