Brändöborna protesterar mot landskapets trafikomläggning

En namninsamling har startat på Brändö för att stoppa landskapets förslag om trafikomläggning i skärgården. En omläggning som skulle innebära färjbyte vid alla turer till Brändö.

Det är Roger Husell som startat initiativet med namninsamlingen. Han sitter med i Brändö kommuns trafikarbetsgrupp och är kritisk mot förslaget att dela upp skärgårdstrafiken i flera kortare turer, bland annat genom att dirigera om all trafik till Brändö via Kumlinge.

– Det skulle bli mycket besvärligare för Brändöbor, Björköbor och Enklingebor att ta sig till fasta Åland. Det innefattar färjbyte och elva kilometer bilkörning över Kumlinge och vi anser att det är oskäligt, säger han.

Hur stor omställning skulle det bli från i dag?

– Det ökar restiden mellan en halvtimme till en timme beroende på vilken hastighet de tänker köra med. Det blir också problem med att få transporterna att fungera. Nu har vi möjlighet att få paket skickade med färjan från Hummelvik till Torsholma, men om det ska bytas färja så måste ju någon transportera dem över Kumlinge. Dessutom finns bekymret med att de enligt planerna ska ha en lika stor färja på sträckan Hummelvik och Snäckö som på den mellan Kumlinge och Torsholma. Det innebär kapacitetsbrist på den förstnämnda.

”Blir mycket svårt”

Utöver brist på kapacitet ser Husell också risker med omläggningen sett till säkerhet och tillgänglighet.

– Det blir ju mycket svårt för de som inte är bilburna och de som är äldre eller rörelsehindrade. På sommaren är det också mycket cyklister och annat och vägen över Kumlinge är inte som Nya Godbyvägen, det är en skärgårdsväg. Det kan bli problem ur en trafiksäkerhetssynpunkt.

Han säger att både trafikarbetsgruppen och kommunfullmäktige upplever att landskapet inte tagit deras förslag i beaktande, exempelvis det om att vid eventuell elektrifiering av färjorna förlänga laddningstiden i Kumlinge för att möjliggöra längre körning.

– Vi har framfört våra önskemål i skrivelser och varit i direkt kontakt med tjänstemän och ministrar men responsen är ganska negativ. Som jag upplever det vill de inte titta på alternativ utan har bestämt sig för trafik över Kumlinge.

Så det här är en namninsamling för att behålla den direkta trafiken till Brändö?

– Ja, det är grundtanken.

151 underskrifter

Namninsamlingslistor finns nu utplacerade vid butikerna på Brändö, Enklinge och Lappo samt i hamnen på Björkö och Jurmo. Dessutom finns det möjlighet att skriva under digitalt.

Hur många har skrivit under hittills?

– Digitalt så är det 151 personer, men på papper vet jag inte än, säger Husell.

Namninsamlingen ska lämnas in till landskapet den 8 oktober.