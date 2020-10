Klart för ny mediaskatt-nu skickas de sista fakturorna enligt gamla systemet Nyheter

Som bäst får ålänningar de sista tv-avgiftsfakturorna, innan det nya systemet med en media-avgift via skatten tas i bruk efter årsskiftet. Den nya avgiften är 110 euro per år och person.

Som Nya Åland skrivit många gånger tidigare ersätts tv-avgiften, den 1 januari 2021, av en allmän media-avgift via skattesystemet.

”Media-avgiften tas upp i samband med inkomstbeskattningen men är helt fristående som en självständig skatt.” skriver landskapsregeringen i ett pressutskick idag, torsdag.

Systemändringen innebär att alla som tjänar över 14 000 euro per år, och som är minst 18 år, betalar en media-avgift om 110 euro per person. Den här avgiften betalar man oberoende av om man äger en tv eller inte. Den tidigare tv-avgiften var på 220 euro per år och betalades per hushåll (som hade en tv-apparat).

”De tv-avgifter som enligt det gamla systemet skulle ha löpt över årsskiftet 2020-2021 faktureras för perioden fram till årsskiftet. Allmänheten behöver inte göra något själv i samband med systembytet.” informerar landskapsregeringen.