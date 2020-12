Känner du dig ensam i jul? Här är några nummer du kan ringa Nyheter

Det mesta är inställt denna jul och fler känner sig mer ensamma än vanligt. Prästerna i de åländska församlingarna har jour dygnet runt och finns till för den som behöver prata. Nedan följer en lista på olika chattar och samtalsstöd som du kan vända dig till.

Fältarna finns

Fältarna är på plats den 28-30 december samt 4-5 januari. ”Hör av er till oss fältare på sociala medier eller telefon 0400 780 237 om ni vill prata av er eller funderar på något.”

Häng med gamers

Ring eller chatta med Bris, Barnens rätt i samhället, på www.bris.se eller telefon +358 18 25520. Öppet alla dagar klockan 10-13 och 15-22.

Bris och Svenska E-sportförbundet bjuder in till livesända streams med kända gamers på julafton, så att den som vill kan spela och hänga med dem under dagen. Du hittar dem på Bris hemsida under ”För barn & unga”.

Samtalsstöd i svåra situationer

Nationella kristelefonen har en svenskspråkig kristelefon 09 2525 0112. Telefonjouren är öppen måndag och onsdag klockan 16-20. Tisdag, torsdag och fredag klockan 9-13.

Kristelefonen erbjuder samtalsstöd för personer i svåra livssituationer eller till deras närstående.

Uppesittarkväll med Maskrosbarn

Maskrosbarn chatt har utökade tider på jullovet Maskrosbarn.org. Måndag-torsdag klockan 19-23, fredag klockan 19-21och söndag klockan 21-23. Hit kan du vänta dig om du har en förälder med ett missbruk, som mår psykiskt dåligt eller utsätter dig för våld.

Den 23 december har Maskrosbarn en uppesittarkväll klockan 20.30-22. Sänds via hemsidan, Facebook, Instagram och Youtube.

Stödtelefon för ensamma

Röda Korsets Hjälpande telefon är öppen 24-27 december klockan 15-21.

Telefonnummer: +358 800 100 300. Ger psykiskt stöd under julen, särskilt för ensamma.

Samtalsstöd för unga

Ärligt talat har en chatt som erbjuder samtalsstöd för unga under julen. Chatten på arligttalat.fi har öppet måndagar och onsdagar klockan 9-12. Måndagar, tisdagar, onsdagar och torsdagar har de dessutom öppet 19-22.

På julafton och nyårsafton är chatten öppen klockan 9-12.

Ring, chatta och skriv meddelande

Till kyrkans samtalstjänst kan man ringa, chatta eller skriva meddelanden. Telefontjänsten är öppen alla dagar klockan 20-23 på telefonnummer 0400 22 11 90. Chatten är öppen måndag till torsdag klockan 19-21 och hittas via evl.fi/kyrkanssamtalstjanst. På samma adress skickar du meddelande till nätjouren.