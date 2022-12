Julfriden utlyst på Torget – vädjan till Putin om fred Nyheter

Vid ett-tiden på julafton utlyste stadsfullmäktiges ordförande Johan Ehn (MSÅ) julfrid med ett tal om trygghet på Torget, bland annat med en vädjan till Vladimir Putin.

– Snälla herr Putin låt julens budskap sjunka in hos dig och avsluta ditt och dina gelikars avskyvärda våld mot oskyldiga människor! Mr Putin – It´s defenitly time to go home!

Johan Ehn läste också upp en text av den finska poeten Eino Leino som handlar om Ukraina.

”Hör Ukraina, för dig vill vi sjunga,

tonerna klingar för din morgondag.

Kraft vill vi ge dig med hjärta och tunga,

frihet att välja din flagga och lag.”

Så inleds Ukrainadikten från 1917 och Johan Ehn konstaterar att orden är passande även i dag.

Han fortsätter att reflektera kring trygghet och konstatera att många även på Åland saknar trygghet, av olika orsaker: dålig ekonomi, våld i hemmet eller otrygga föräldrar.

– Här kan du och jag hjälpa till. Genom att bry dig, genom att se människan och genom att våga gå in och göra vad just du kan, oberoende litet eller smått, gör just du skillnad. En skillnad för den som innan din handling inte kände sig trygg men som genom att du spred din värme, gjorde tillvaron lite varmare och lite tryggare.

Johan Ehn avslutar med några rader av Bo Setterlind, om att tända ljus, och uppmaningen:

– Kära medmänniskor! Låt nu julfriden sakta sänka sig över oss, våra hem, vår stad och vår värld! Jag önskar er alla en riktigt varm och trygg jul!