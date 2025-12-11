Jämnt i Åland Gallup om lång vs kort rutt

Ditt namn

Stödet för långa rutter är lägre än stödet för korta rutter – men det är marginellt. Men trots att det i debatten låtit som att ingen i skärgården vill ha en omläggning av skärgårdstrafiken är det ändå 37 procent av de som bor i skärgården som stöder korta rutter. Det visar Åland Gallup.

41 procent av deltagarna i Åland Gallup stöder långa rutter i skärgårdstrafiken. 40 procent stöder korta rutter. 19 procent kan inte ta ställning, vilket är förhållandevis högt och visar på att frågan är svår att ta ställning till.

Deltagarnas koppling till skärgården är avgörande för hur man ställer sig till den föreslagna trafikomläggningen av trafiken mot kortare rutter.

41 procent av deltagarna i Åland Gallup använder sällan eller aldrig skärgårdstrafiken. Av dem som använder skärgårdstrafiken är sommarstugeägarna den största gruppen, 22 procent.

Bara 12 procent av gallupdeltagarna är bosatta i skärgården. Trots det är skärgårdsborna överrepresenterade i gallupen. Enligt Åsub är 6,5 procent av Ålands befolkning bosatta i skärgården. Här kan noteras att även om antalet skärgårdsbor som deltagit i gallupen är ovanligt högt så är de i förhållande till det totala antalet deltagare så pass få att det inte snedvrider resultatet.

10 procent av deltagarna har nära släkt i skärgården och 15 procent har andra orsaker, som jobb eller rekreation, i skärgården.

Räknar man ihop de tre grupper som har stuga, släkt eller jobb/rekreation i skärgården uppgår den till 47 procent.

Skärgårdsbor vill ha långa rutter

Av de skärgårdsbor som deltar i gallupen, knappt 120 personer, är majoriteten, 61 procent, för långa rutter och 37 procent för korta rutter.

Gruppen som är för korta rutter bor i första hand i Kumlinge, Brändö, Föglö och Vårdö.

Om man räknar ihop grupperna som har sommarstuga, släkt eller jobb/rekreation i skärgården, totalt 47 procent av alla deltagare, så är 48 procent av dem för långa rutter och 42 för korta rutter. 10 procent kan inte ta ställning.

Räknar man ihop alla grupper som använder skärgårdstrafik vill 50 procent ha långa rutter, 41 procent korta rutter och 9 procent kan inte ta ställning.

I grupperna som aldrig eller sällan använder skärgårdstrafiken, tillsammans 41 procent av gallupdeltagarna, finns det starkaste stödet för korta rutter. Här är 38 procent för korta rutter och 28 procent för långa rutter. 34 procent kan inte ta ställning i frågan.

Växer oppositionen?

Ett intressant sidospår i sammanhanget är om oppositionen, framför allt Obundna och Moderaterna, växer i understöd tack vare sitt motstånd mot omläggningen av skärgårdstrafiken.

Bland skärgårdsborna har oppositionen inte vunnit understöd i den här gallupen, men däremot har Liberalerna och Centern tappat väljare. Andelen osäkra väljare är rekordhög, 25 procent, i gruppen, mot 15 procent bland alla deltagare i gallupen.

Av de som använder trafiken men inte bor i skärgården (har stuga, släkt eller jobb/rekreation där) är Obundna i den här gallupen största parti och Liberalerna ett betydligt mindre parti.

Av de som i dag skulle rösta på något av regeringspartierna är majoriteten för korta rutten, men 25 procent vill hellre se långa rutter.

Av de som skulle rösta på Obundna, Moderaterna eller Pro Åland om det var val i dag är ungefär 22 procent för korta rutter.

Åland Gallup görs av Mats Adamczak och genomförs så att deltagarna själv söker upp gallupen. Alla deltagare är anonyma. Svaren viktas enligt kön, ålder, bostadsort och hur man röstat i det senaste valet.

648 personer deltog i Åland Gallup i november. Gallupen var öppen att svara på från den 26 november klockan 22 till den 1 december klockan 23.59.

Vad är din relation till skärgårdstrafiken? Jag bor i skärgården 12 procent Jag har sommarstuga i skärgården 22 procent Jag har nära släkt i skärgården 10 procent Ingendera, men jag har andra orsaker att använda skärgårdstrafiken för jobb eller rekreation 15 procent Jag använder den sällan 34 procent Jag använder den aldrig 7 procent

Hur anser du att den åländska skärgårdstrafikens upplägg bör vara? Långa rutter, i stil med dagens befintliga upplägg 41 procent Korta rutter, i stil med landskapsregeringens förslag 40 procent Jag kan inte ta ställning 19 procent