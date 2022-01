Inställda turer i skärgårdstrafiken i kväll och i morgon Nyheter

Ålandstrafiken meddelar om följande avvikelser och inställda turer i skärgårdstrafiken, per klockan 15.45 på torsdag:

Hummelvik-Torsholma, M/S Alfågeln

Tors 20/1: Alla avgångar inställda.

Fre 21/1: Avg. kl. 05:30 från Hummelvik inställd.

Avg. kl. 08:05 från Torsholma, risk för att den ställs in eller att den körs direkt till Hummelvik utan angöringar längs linjen.

Avg. kl. 12:00 från Hummelvik, risk för att den ställs in om avgång kl. 08:05 ställs in.

Tvärgående linjen, M/S Odin:

Tors 20/1: Alla avgångar inställda.

Fre 21/1: Alla avgångar inställda.

Åva-Jurmolinjen, M/S Doppingen

Tors 20/1: Endast trafik för vaccinering p.g.a. hård vind och kraftig ström. Entreprenören kontaktar bokade kunder.

Brändö-Kumlingelinjen, M/S Ejdern

Tors 20/1: Alla avgångar inställda

Fre 21/1: Avg. kl. 06:45 från Lappo och kl. 07:15 från Torsholma inställda.

Södra linjen, M/S Gudingen

Tors 20/1: Avg. kl. 15:00 från Kökar och kl. 18:15 från Långnäs inställda.

Södra linjen, M/S Skiftet

Tors 20/1: Trafikerar, men Överö, Husö och Kyrkogårdsö angörs inte.

Inställda avgångar är låsta, bokade kunder kontaktas.