Inombordare med mycket inombords Kultur

Nyheter

Konstnären Kenneth Bamberg vandrar vidare längs egna stigar, eller förlåt, färdas vidare i egna vatten kanske, med nya utställningen ”The Young Boy And the Sea – Beyond the Horizon”. Ännu en gång står båtmotorer i fokus för hans fotografier – denna gång inombordare.