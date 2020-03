Innebandyturnering ställs in Nyheter

Innebandyturneringen Tournament of Åland som var planerad att gå av stapeln i mitten av april ställs in. 20 lag hade anmält sig och Kristian Karlsson, verksamhetsledare för IF Fram, tror att flera lag hade tillkommit om det inte hade varit för coronakrisen.

De lag som var anmälda erbjuds möjlighet att förboka sin plats till nästa år.

Också företagscupen i innebandy som skulle ha ägt rum i början av april flyttas till hösten. Det är osäkert om Tournament of Åland junior, en tävling planerad att äga rum i höst, blir av. Föreningen lovar återkomma med besked i den frågan.