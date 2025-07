IFK tappar mot AC Oulu i slutminuterna Nyheter

FOTBOLL. IFK förlorar dagens match mot AC Oulu efter ett mål av motståndarnas Momodou Fadera med endast fem minuter kvar av ordinarie matchtid.

Båda lagen inleder matchen med ett relativt lågt tempo och satsar mer på försvaret än att göra mål och därav blir det inte så många farliga chanser för något av lagen under första halvlek.

Med 17 minuter spelade hade AC Oulu en chans att ta ledningen efter ett nickmål, men det blev bortdömt som offside.

Mot slutet av första halvlek vaknade hemmalaget till och fick flera frisparkslägen av både Niilo Kujasalo och Anttoni Huttunen, men några mål blev det inte.

Mer offensiv andra halvlek

Andra halvlek startar med mer fart på båda lagen och IFK börjar spela mer offensivt. Hemmalaget får några chanser, men AC Oulu fortsätter med sitt starka försvar.

Först i slutet av den andra halvleken kommer Grönvitts bästa målchans, när Niilo Kujasalo fick driva fritt längs högerkanten och slå ett inlägg till Admiral Muskwe som kom fel till bollen och sköt över målet.

Med fem minuter kvar av ordinarie matchtid slår bortalagets Niklas Jokelainen fram bollen till Tuomas Kaukua på vänsterkanten, som skjuter in den till Momodou Fadera som står redo i straffområdet och kan nicka in matchens enda mål.

IFK MARIEHAMN – AC OULU 0-1

HALVTID: 0-0

Momodou Fadera 85′

IFK: Matias Riikonen – Daniel Enqvist – Pontus Lindgren – Emmanuel Okereke – Jiri Nissinen – Anttoni Huttunen (ut 64′) – Muhamed Olawale (in 64′) – Sebastian Dahlström – Niilo Kujasalo – Jayden Reid (ut 80′) – Admiral Muskwe (in 80′) – Cody David – Hugo Cardoso (ut 64′) – Jelle Van der Heyden (in 64′)

Skott på mål: 1-3.

Hörnor: 3-1.

Varningar: 4-1.

Domare: Antti Munukka.

Publik på WHA: 1368 personer.

Nästa match: VPS Vasa – IFK Mariehamn 1 augusti klockan 18 på Lemonsoft Stadion.