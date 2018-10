Hemmafester och klotter i Mariehamn Nyheter

Polisen fick in en anmälan om ungdomar som eventuellt klottrade på byggnader i Strandnäs under natten till lördag. Polisen hittade klotter, men kunde inte lokalisera några ungdomar, trots att patrullen anlände ”inom samma minut” som anmälan kom in, skriver polisen i ett pressmeddelande.

Polisen fick också rycka ut och avstyra flera hemmafester i Mariehamn. Under fredagskvällen stördes hemfriden av en högljudd fest på Lotsgatan i Västernäs. Personerna som fört oväsen fick lämna platsen och därefter var ordningen återställd.

Vid fem på lördagsmorgonen fick ett annat festsällskap tillsägelse av polisen.

– Patrullen informerade om olämpligheten att spela hög volym och att skrika i ett lägenhetshus, speciellt då klockan närmar sig 05 på morgonen, skriver polisen i pressmeddelandet. (ff)