DELA
Foto: Unsplash/ Sydney Moore
Sex hästar fick för lite mat, vatten och motion. Vissa drabbades av sår som orsakade dem smärta. Den dömda kvinnan får djurhållningsförbud och hästarna beslagtogs för försäljning. Hästarna på bilden har ingenting med händelserna i artikeln att göra.

Hästar missköttes – kvinna döms till djurhållningsförbud

14:00 onsdag, 20 augusti, 2025

    Mer läsning