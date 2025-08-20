DELA Facebook Foto: Unsplash/ Sydney MooreSex hästar fick för lite mat, vatten och motion. Vissa drabbades av sår som orsakade dem smärta. Den dömda kvinnan får djurhållningsförbud och hästarna beslagtogs för försäljning. Hästarna på bilden har ingenting med händelserna i artikeln att göra. Hästar missköttes – kvinna döms till djurhållningsförbud Nyheter 14:00 onsdag, 20 augusti, 2025 Ditt namn Din e-post Ämne Ditt meddelande (valfritt) Mer läsning 182 får fick avlivas efter vanvård – veterinären : ”Handlar om allvarliga djurskyddsbrister” Godis på toaletten och råttbajs i förrådet ÅMHM vaccinerar nu mot blåtunga