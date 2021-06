Harry Jansson om fortsatta förtroendet: ”Det känns alltid bra” Nyheter

Harry Jansson (C), vice lantråd och kansliminister, har lantrådet Veronica Thörnroos (C) förtroende. Det kom fram under fredagens misstroendedebatt.– Det känns alltid bra, särskilt om man väljer att fokusera på det positiva, säger han.