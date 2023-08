Har du koll på båten efter ovädret? Nyheter

Vattennivån har höjts efter de senaste dagarnas regn. Båtar fylls av vatten från ösregnet men också från vågorna. Båtarna på strandkanter riskerar nu att flyta ut på vattnet och sjunka.

Ålands sjöbevakningsstation uppmanar alla att kontrollera båt och brygga så att man inte får några oönskade överraskningar.

Den höga vattennivån och den hårda vinden är en bieffekt av det kraftiga lågtrycket som för tillfället har centrerat sig över södra Sverige enligt Tuukka Keränen som är jourhavande meteorolog vid Finlands meteorologiska institut.

Varför påverkar lågtrycket vattennivån?

– När lufttrycket är lågt så minskar det tryck som ligger på vattnet vilket betyder vattnet stiger, säger han till Nya Åland.

I slutet av förra veckan rapporterades det att åska under söndagen och måndagen, åskovädret drog in under söndagsnatten men fortsatt inte under måndagen. Keränen berättar att åskan helt enkelt höll sig i Sverige och Baltikum den här gången.

Varför är det svårt att förutse oväder?

– Det blir svårt att förutse hur stormen kommer bete sig när förhållanden öppnar för att det möjligen kan blir en kraftig storm, säger han.

Keränen berättar att det behöver vara rätt förhållanden och att något behöver utlösa åskovädret.

– Den här gången fanns det ingen utlösare även om förhållandena var rätt, säger han.

Är extrema väderförhållanden svårare att förutspå?

– Det skulle jag säga att det är, jo.

Han berättar att vädret kommer avta under de kommande dagarna men att det även imorgon kan förekomma kraftiga vindar.

Inga översvämningar

När Nya Åland under tisdagens kontaktade räddningschefen Karl Nordlund, räddningschef för Mariehamns räddningsverk,hade Mariehamns räddningsverk inte varit ut på några larm på grund av stormen.

– Vi har inte haft ett enda larm relaterat till vädret, säger Nordlund.

Dock har både Ålcom och Ålands elandelslag haft problem på grund av stormen och flera har varit utan el och nätverk.