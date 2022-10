ÅLAND GALLUP: Har du ändrat dina vanor på grund av inflationen? Nyheter

Har du ändrat dina vanor för att dra ner på kostnaderna eller minska din elförbrukning? Och vad tycker du om att HI lämnade regeringen. Var det rätt eller fel?Det frågar Åland Gallup i oktober månads enkät.

Inflationen steg till 7,4 procent i september. I augusti låg inflationen på Åland på 6,2 procent, enligt uppgifter från Åsub. Inflationen är dock lägre på Åland än i Finland som helhet, där den är 8,1 procent. De svenska konsumentpriserna steg i genomsnitt med 9,7 procent i september.

Samtidigt har finländska hushåll minskat sin elförbrukning med 13,5 procent i september, vilket minskat behovet för Finland att importera el från utlandet med 69 procent, enligt statistik från föreningen Finsk energiindustri som representerar bland annat elproducenter.

Nu frågar Åland Gallup om och i så fall hur gemene ålänning ändrat sina vanor? Prioriteras guldkanter bort, väljer man cykeln före bilen och köper man billigare matvaror? Den här gången kan man välja flera alternativ i gallupen.

Gjorde HI rätt?

I gallupen frågas också om Hållbart initiativ (HI) gjorde rätt när de i förra veckan lämnade regeringssamarbetet.

HI lämnade Veronica Thörnroos (C) regering efter att hon inte lämnat ett tillräckligt tydligt besked om att arbetet med klimatlagen kan avancera i sådan takt att den kan behandlas i lagtinget den här mandatperioden.

Följden av utträdet är att Centern nu är beroende av både Moderaterna och Obunden samling för att ha majoritet i lagtinget. Regeringen har nu 17 mandat i lagtinget.

Delta anonymt

Som vanligt ställs också frågan om vem man skulle rösta på om det var val i dag.

Åland Gallup är en enkätundersökning som administreras av Mats Adamczak.

Precis som tidigare behöver du behöver ett Facebook-konto för att kunna vara med, men dina svar är anonyma. Gallupen är öppen fram till tisdag kväll.

Man hittar gallupen via QR-koden här intill, via hemsidan nyan.ax eller genom Åland Gallups Facebooksida.

På grund av Facebooks säkerhetsuppdateringar, med mål att skydda användare och undvika missbruk av konton, behöver du som deltar i gallupen via smarttelefon eller läsplatta logga in på ditt Facebook-konto på nytt för att skicka in dina svar. Klicka på den blå symbolen ”Log in with Facebook” som finns högst upp gallupsidan och uppge där dina inloggningsuppgifter.

Det går också bra att använda webbläsaren i telefonen/plattan (precis som du gör när du använder en dator) och logga in på facebook.com. Där söker du sedan upp Åland Gallup och fyller i dina svar.